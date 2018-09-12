Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 69.97 ↑

EUR 81.39 ↓

12 сентября Среда

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Какие вакансии предложили молодежи крупнейшие компании Башкирии на форуме «PROFуспех»

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Какие вакансии предложили молодежи крупнейшие компании Башкирии на форуме «PROFуспех» Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 12 сен 2018. /ИА «Башинформ»/.

На форуме I Республиканском форуме по занятости молодежи «Быть успешным и занятым – быть в тренде» – «PROFуспех», который проходит в эти дни в Уфе, крупнейшие компании республики организовали свои стенды и консультировали студентов и школьников по вопросам построения карьеры.

По официальным данным, среди молодых людей в возрасте до 30 лет 38% числятся безработными. Форум — попытка изменить ситуацию. На него пришли школьники старших классов, студенты и выпускники в поисках ответов на вопросы «Как трудоустроиться на предприятие?», «Что сделать, чтобы показать себя, рассказать о себе?».

Получить информацию из первых рук они могли у представителей организаций, работающих в регионе. Обзор стендов показал, что, в основном, предприятиям требуются люди рабочих профессий и специалисты по продажам. Так, компания «Башинформсязь» предлагала вакансии менеджеров по продажам услуг для студентов с возможностью совмещения и подработки, «Транснефть Урал» привлекает молодые кадры на рабочие профессии в тех регионах, где проводят трубопроводы. «Чтобы попасть в центральный офис, надо сначала поработать на трубе», — говорят представители компании. Заинтересована в молодых специалистах рабочих профессий, которые будут работать за пределами региона, и компания «Роснефть. Добыча».

Крупнейшее машиностроительное объединение региона – УМПО – основной целью присутствия на форуме назвало необходимость продвижения бренда компании среди молодежи. Новые кадры приходят на завод, в основном, закончив по целевому направлению профильные факультеты УГАТУ.

Компания «Чемпион» искала среди студентов продавцов для магазинов спортоваров, для них готовы предложить гибкий график и возможность совмещения с учебой. Почта России предлагала молодежи вакансии операторов и почтальонов — копания не берет с рынка готовых специалистов, а выращивает их самостоятельно, по утверждению hr менеджеров компании, молодые люди быстро вырастают до начальников отделений. Компании финансовой сферы берут выпускников без опыта менеджерами по продажам и операционистами.

Выступая на форуме, министр труда, семьи и социальной поддержки Ленара Иванова назвала серьезной проблемой молодежной занятости несоответствие объемов и профилей подготовки специалистов потребностям рынка труда. Это приводит к дисбалансу между спросом и предложением рабочей силы — по итогам 1 полугодия этого года 77% вакансий составляли рабочие профессии и 23% – служащие, тогда как в составе зарегистрированных безработных 75% приходилось на граждан с высшим (26%) и средним профессиональным (49%), как правило, гуманитарным образованием.

«Работодатели сегодня остро нуждаются не только в рабочих специалистах, но и квалифицированных инженерных кадрах. К сожалению, в основе выбора дальнейшей сферы деятельности у учащихся и их родителей лежат устоявшиеся стереотипы привлекательности профессий, не пользующиеся реальным спросом на рынке труда», — говорит министр.

Теги: занятость молодежь
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Стало известно, когда в Башкирию придут осенние холода
Теплая погода постепенно покидает территорию Башкирии. Ей на смену приходят холода. МЧС республики накануне выпустило предупреждение о ночных заморозках.
Пропавшая жительница Давлеканово Регина Басырова нашлась в Уфе
Пропавшая жительница Башкирии Регина Басырова нашлась в Уфе. 20-летнюю девушку в розыск объявила мама Светлана Арутинян-Шафикова, когда Регина, уехав из
В Уфе прекратились поиски пропавшего без вести 39-летнего Романа Мельникова
В Уфе благополучно завершились поиски пропавшего без вести 39-летнего Романа Мельникова. В группе «Лиза Алерт. Башкортостан» проинформировали, что мужчи
В давлекановском кефире обнаружили кишечную палочку
Роскачество обнаружило нарушения в продукции «Давлекановской молочной компании». В кефире данного производителя была обнаружена кишечная палочка. «При
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть