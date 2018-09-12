Фото: Южно-Уральский ботанический сад-институт Уфимский ботанический сад приглашает на экскурсии по коллекции гортензий Фото: Южно-Уральский ботанический сад-институт

УФА, 12 сен 2018. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Южно-Уральский ботанический сад-институт приглашает уфимцев и гостей города на экскурсии по коллекции гортензий.

«Куратор коллекции гортензий — младший научный сотрудник Южно-Уральского ботанического сада-института

Фануза Мурзабулатова познакомит посетителей с разнообразием видов и сортов, расскажет об особенностях выращивания и ухода за растениями», сообщила агентству «Башинформ» научный сотрудник ботанического сада-института Надежда Рязанова.

Всего в Южно-уральском ботаническом саду-институте произрастает более 30 сортов гортензий, среди них самые популярные сорта древовидных гортензий — Sterilis, Annabelle, гортензий метельчатых — Vanille Freise, Great Ster, Pinky Winky, «Полярный медведь» и другие.

«Гортензии — декоративные цветущие кустарники, их продолжительность цветения одна из самых длительных: от 2,5 до трех месяцев, с конца июля до самого снега. А засушенные цветы можно использовать в качестве сухоцветов», пояснила Надежда Рязанова.

Экскурсии продлятся до 15 сентября. Начало в 14 часов.