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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Уфимский ботанический сад приглашает на экскурсии по коллекции гортензий

ОБЩЕСТВО
Фото: Южно-Уральский ботанический сад-институт

Уфимский ботанический сад приглашает на экскурсии по коллекции гортензий Фото: Южно-Уральский ботанический сад-институт

УФА, 12 сен 2018. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Южно-Уральский ботанический сад-институт приглашает уфимцев и гостей города на экскурсии по коллекции гортензий.

«Куратор коллекции гортензий — младший научный сотрудник Южно-Уральского ботанического сада-института

Фануза Мурзабулатова познакомит посетителей с разнообразием видов и сортов, расскажет об особенностях выращивания и ухода за растениями», сообщила агентству «Башинформ» научный сотрудник ботанического сада-института Надежда Рязанова.

Всего в Южно-уральском ботаническом саду-институте произрастает более 30 сортов гортензий, среди них самые популярные сорта древовидных гортензий — Sterilis, Annabelle, гортензий метельчатых — Vanille Freise, Great Ster, Pinky Winky, «Полярный медведь» и другие.

«Гортензии — декоративные цветущие кустарники, их продолжительность цветения одна из самых длительных: от 2,5 до трех месяцев, с конца июля до самого снега. А засушенные цветы можно использовать в качестве сухоцветов», пояснила Надежда Рязанова.

Экскурсии продлятся до 15 сентября. Начало в 14 часов.

Теги: ботанический сад, экскурсии
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