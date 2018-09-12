Фото: сайт администрации Уфы Одна из улиц Уфы закроется на 2,5 месяца Фото: сайт администрации Уфы

УФА, 12 сен 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

С 15 сентября в Уфе на ремонт закрывается участок улицы Бехтерева от дома №4 до дома №10а. Это связано с работами по благоустройству склона реки Сутолока и реконструкции самой улицы.

Работы на этом участке продлятся 2,5 месяца и закончатся 30 ноября. Всё это время автомобилистам придется объезжать ремонтируемый отрезок улицы.

На участке, где производятся ремонтные работы, установят соответствующие ограждения, информационные щиты и знаки, а также сигнальные фонари.