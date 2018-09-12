Рустэм Хамитов вручил государственные награды России и Башкортостана

Фото: пресс-служба Главы Башкортостана





















Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 12 сен 2018. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня в Уфе Глава Башкортостана Рустэм Хамитов вручил государственные награды Российской Федерации и Республики Башкортостан. Орденами, почётными грамотами, званиями и благодарностями отмечены профессиональные достижения 45 представителей различных отраслей экономики, социальной сферы, культуры и спорта.

– Поздравляю вас с заслуженными государственными наградами. Вы заработали их честным многолетним трудом. И это справедливо, – сказал Рустэм Хамитов. – Хочу пожелать вам новых успехов, здоровья, удачи. Хочу, чтобы в ваших трудовых коллективах всё складывалось позитивно, чтобы во всех направлениях у вас всё было хорошо. Республика наша находится на хорошем этапе своего развития. У нас достаточно сбалансированы бюджетные, налоговые поступления. Наш бюджет полон, идёт строительство многих объектов. В целом это поддерживает в людях позитив.

Среди награждённых – писательница Гульнур Якупова, удостоенная ордена Салавата Юлаева, и генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов, отмеченный званием «Заслуженный работник физической культуры РБ».

Полная стенограмма выступления и список награждённых опубликованы на официальном сайте Главы республики.