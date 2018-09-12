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В Башкирии пройдет профессиональный праздник пчеловодов - «Пчелотуй»

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии пройдет профессиональный праздник пчеловодов - «Пчелотуй» Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 12 сен 2018. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В Башкирии пройдет ежегодный праздник меда «Пчелотуй». Пчеловоды традиционно соберутся в селе Метевбаш Белебеевского района 15 сентября, сообщили агентству «Башинформ» организаторы.

Гости праздника смогут продегустировать и приобрести разные сорта мёда и другие продукты пчеловодства, пчелоинвентарь, сувенирную продукцию, поделиться опытом и приобрести знания.

«Ежегодно к нам приезжают пчеловоды не только из Башкирии, но и из соседних регионов: Татарстана, Оренбургской, Челябинской области и города Чебоксары. Жители Белебеевского района приезжают за медом нового урожая. На празднике будет работать полевая кухня — всех угостим солдатской кашей. Организуем концерт и пчеловодческую эстафету — она каждый год вызывает интерес у участников», — уточнил программу глава сельской администрации села Метевбаш Марат Зайруллин.

Начало праздника в 11.00.

В республике насчитывается 335 тысяч пчелосемей. Впервые праздник «Пчелотуй» пчеловоды Башкирии организовали в 2013 году. С 2014 года к организации подключилась администрация Белебеевского района.

«Пчелотуй» — самый молодой в России семейный праздник пчеловодов, посвященный пчеловодству и пчеловодческой продукции. Фестиваль меда организуется и проводится после закрытия сезона.

Теги: пчеловодство
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