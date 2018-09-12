Фото: автор МЧС предупредило об опасном обмелении реки Белой Фото: автор

УФА, 12 сен 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

ГУ МЧС России по Башкортостану со ссылкой на Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает, что на реке Белой у города Уфы с 3 сентября продолжается опасное гидрометеорологическое явление — низкая межень, представляющая ситуацию, когда уровень воды держится ниже минус 120 см в течение 10 дней и более.

«На 12 сентября уровень реки Белой у города Уфы на 08.00 часов составил минус 133 см над нулем поста. Это на 88 см ниже средних многолетних значений сентября. Исторический минимум уровня воды был зафиксирован в сентябре 2012 года на отметке минус 161 см от нуля поста, — прокомментировали в пресс-службе регионального МЧС. — Из-за установления засушливого периода и истощения водных масс в русловой сети бассейна реки Белой на территории Башкирии, выпавшие осадки мало сказываются на величине поверхностного стока, продолжается падение уровня воды. В ближайшую неделю на реках республики ожидается дальнейшее снижение уровней воды».

Межень — низкий уровень воды в реке, озере. На реках умеренной полосы наблюдается летняя (или летне-осенняя) межень, так как в эти периоды поверхностный сток воды очень мал, и реки, в основном, питаются подземными водами.

В ведомстве добавили, что в связи с низкой меженью и низкой навигацией судов речного транспорта на реке Белой риск происшествий, связанных с речными судами, отсутствует. Нарушения, связанные с подачей питьевой и технической воды, не прогнозируются. Забор воды для нужд населения города осуществляется из реки Уфы в штатном режиме.