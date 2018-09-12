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В Уфе ГИБДД проводит профилактическую операцию «Должник»

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

В Уфе ГИБДД проводит профилактическую операцию «Должник» Фото: автор

УФА, 12 сен 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

На территории Уфы с 11 сентября стартовала профилактическая операция «Должник». Она продлится до 19 сентября. По информации пресс-службы столичной Госавтоинспекции, основная цель мероприятия — повысить уровень транспортной дисциплины.

«В этот период инспекторы будут выявлять и привлекать к ответственности лиц, уклоняющихся от добровольной уплаты административных штрафов за правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения», — сообщили в ГИБДД.

За неуплату административного штрафа в течение 60 дней в отношении граждан составляется административный материал по статье «уклонение от исполнения административного наказания». Статья предусматривает штраф в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, но не менее тысячи рублей либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.

При оплате штрафа в 20-дневный срок со дня вынесения постановления о его назначении, гражданину предоставляется возможность оплатить 50% от суммы штрафа.

Информацию о неоплаченных штрафах можно получить на сайте gosuslugi.ru.

Теги: ГИБДД, профилактика
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