Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 69.97 ↑

EUR 81.39 ↓

12 сентября Среда

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Шестилетнему Адаму Валиеву из Башкирии вернут слух американские врачи

ОБЩЕСТВО
Фото: семейный архив Валиевых

Шестилетнему Адаму Валиеву из Башкирии вернут слух американские врачи Фото: семейный архив Валиевых

УФА, 12 сен 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Уфимский мальчик Адам Валиев сможет слышать. Сложная хирургическая операция ребенку с врожденной патологией пройдет в американской клинике Global Hearing INC. На днях семья из Башкирии получила американскую визу и уже в начале следующего года Адам вместе с папой вылетит в Калифорнию. Ключевую роль в сборе средств на лечение малыша сыграла помощь депутата Госдумы от республики Инги Юмашевой.

Как рассказала агентству «Башинформ» мама мальчика Рамиля, Адам родился с врождённой патологией. У него отсу­тствовала правая ушная раковина и слуховой проход. Исправить недостаток и вернуть ребенку слух могут только зарубежные специалисты. В России медики предложили лишь восстановить внешний вид, без лечения глухоты. Стоимость операции в американской клинике в 85 тысяч долларов оказалась для семьи запредельной.

Тогда Рамиля вместе с сыном обратилась за помощью к депутату Госдумы от Башкирии Инге Юмашевой, зная, что она занимается проблемами материнства и детства.

Благодаря помощи Инги Юмашевой, на операцию удалось собрать 60 тысяч долларов — больше половины от необходимой суммы. Оставшиеся 25 тысяч семья получила в качестве пожертвований из других источников.

Все медицинские документы готовы, оплаты произведены, американские хирурги ждут пациента 10 января 2019 года. Надежда на выздоровление для шестилетнего Адама стала реальной.

«Мы выражаем огромную благодарность организации «Морская арктическая геологоразведочная экспедиция» в лице генерального директора Геннадия Семёновича Казанина, которая закрыла больше половины сбора. Доктора подарили нам надежду, а господин Казанин — мечту! Благодарим депутата ГД ФС РФ седьмого созыва Ингу Юмашеву за содействие, за поддержку, за внимание, за то, что так глубоко прониклась нашей бедой! Благотворительному фонду «Большие дела» и «Жизнь — это счастье»! Отдельно хотим сказать большое спасибо Ирене Понарошку за возможность участия в проекте «Добрые субботы», — написала Рамиля Валиева на своей странице в соцсети.

Теги: депутаты Госдумы, помощь детям, благотворительность
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Стало известно, когда в Башкирию придут осенние холода
Теплая погода постепенно покидает территорию Башкирии. Ей на смену приходят холода. МЧС республики накануне выпустило предупреждение о ночных заморозках.
Пропавшая жительница Давлеканово Регина Басырова нашлась в Уфе
Пропавшая жительница Башкирии Регина Басырова нашлась в Уфе. 20-летнюю девушку в розыск объявила мама Светлана Арутинян-Шафикова, когда Регина, уехав из
В Уфе прекратились поиски пропавшего без вести 39-летнего Романа Мельникова
В Уфе благополучно завершились поиски пропавшего без вести 39-летнего Романа Мельникова. В группе «Лиза Алерт. Башкортостан» проинформировали, что мужчи
В давлекановском кефире обнаружили кишечную палочку
Роскачество обнаружило нарушения в продукции «Давлекановской молочной компании». В кефире данного производителя была обнаружена кишечная палочка. «При
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть