Фото: семейный архив Валиевых Шестилетнему Адаму Валиеву из Башкирии вернут слух американские врачи Фото: семейный архив Валиевых

УФА, 12 сен 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Уфимский мальчик Адам Валиев сможет слышать. Сложная хирургическая операция ребенку с врожденной патологией пройдет в американской клинике Global Hearing INC. На днях семья из Башкирии получила американскую визу и уже в начале следующего года Адам вместе с папой вылетит в Калифорнию. Ключевую роль в сборе средств на лечение малыша сыграла помощь депутата Госдумы от республики Инги Юмашевой.

Как рассказала агентству «Башинформ» мама мальчика Рамиля, Адам родился с врождённой патологией. У него отсу­тствовала правая ушная раковина и слуховой проход. Исправить недостаток и вернуть ребенку слух могут только зарубежные специалисты. В России медики предложили лишь восстановить внешний вид, без лечения глухоты. Стоимость операции в американской клинике в 85 тысяч долларов оказалась для семьи запредельной.

Тогда Рамиля вместе с сыном обратилась за помощью к депутату Госдумы от Башкирии Инге Юмашевой, зная, что она занимается проблемами материнства и детства.

Благодаря помощи Инги Юмашевой, на операцию удалось собрать 60 тысяч долларов — больше половины от необходимой суммы. Оставшиеся 25 тысяч семья получила в качестве пожертвований из других источников.

Все медицинские документы готовы, оплаты произведены, американские хирурги ждут пациента 10 января 2019 года. Надежда на выздоровление для шестилетнего Адама стала реальной.

«Мы выражаем огромную благодарность организации «Морская арктическая геологоразведочная экспедиция» в лице генерального директора Геннадия Семёновича Казанина, которая закрыла больше половины сбора. Доктора подарили нам надежду, а господин Казанин — мечту! Благодарим депутата ГД ФС РФ седьмого созыва Ингу Юмашеву за содействие, за поддержку, за внимание, за то, что так глубоко прониклась нашей бедой! Благотворительному фонду «Большие дела» и «Жизнь — это счастье»! Отдельно хотим сказать большое спасибо Ирене Понарошку за возможность участия в проекте «Добрые субботы», — написала Рамиля Валиева на своей странице в соцсети.