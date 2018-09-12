Фото: администрация Уфы В уфимском парке вандалы отломили уши у скульптуры пантеры Фото: администрация Уфы

УФА, 12 сен 2018. /ИА «Башинформ»/.

В уфимском саду имени Салавата Юлаева вандалы испортили скульптуру пантеры. Арт-объект установлен в 2014 году в рамках реконструкции, когда в парке появились новые скамейки, фонари, был подремонтирован висячий мост и детские площадки. Во вторник работники сада заметили, что у гипсовой фигуры пантеры отломлены уши. По факту вандализма направлено заявлению в полицию, сообщили в МУП «Горзеленхоз».

По данным уфимской администрации, общий ущерб от действий вандалов за 2017 год составил более 8 млн рублей. Эта сумма была рассчитана без учета стоимости работ по восстановлению поврежденных объектов, фактический ущерб — значительно больше.