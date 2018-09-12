Фото: Ксения Калинина Сколько в России холостяков и незамужних женщин – данные ВЦИОМ Фото: Ксения Калинина

УФА, 12 сен 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Около 16% опрошенных мужчин в России не состоят в браке. При этом незамужних женщин всего 7%. Женатых – 54%, а замужних – 47%, таковы данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Также отмечается, что почти две трети россиян (62%) находятся в «серьезных» отношениях: в том числе 50% состоят в официальном браке, 10% живут вместе, но не узаконили свои отношения, еще 2% встречаются более одного года и не живут вместе.

Согласно опросу, 30% тех, кто состоит в романтических отношениях, встретили свою пару в компании общих знакомых и друзей, еще 20% — на работе. В числе других мест знакомства: учебное заведение (вуз, колледж, школа) – 13%, парк – 11%, концерт – 6%. В социальных сетях познакомились 5% опрошенных.

Кстати, в эффективность интернета как площадки для знакомств чаще верят мужчины (6%).

Активно в интернете знакомится молодежь в возрасте от 18 до 24 лет, таких 16%, но не чаще, чем на улице или в парках (18%) и реже, чем в компании друзей (27%) или сокурсников (17%).