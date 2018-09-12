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В Башкирии волонтеры из «группы риска» взяли шефство над детьми-инвалидами

ОБЩЕСТВО
Фото: администрация Туймазинского района

В Башкирии волонтеры из «группы риска» взяли шефство над детьми-инвалидами Фото: администрация Туймазинского района

УФА, 12 сен 2018. /ИА «Башинформ»/.

В Туймазинском районе республики, в школе №3 села Серафимовский, активно функционирует волонтерское объединение «Разные=Равные». Оно было создано и действует в рамках районной опорно-методической площадки «Волонтерское движение как способ развития в детях толерантности и подготовки к общению с детьми с ограниченными возможностями здоровья».

В объявленный в России нынешний Год добровольца члены этого объединения взяли шефство над воспитанниками Серафимовского детского дома-интерната для умственно отсталых детей, которые второй год обучаются в данной школе. Юные волонтеры организовывают еженедельные прогулки с маломобильными детьми-инвалидами, вместе с ними принимают участие в таких мероприятиях, как тренинги, игры-квесты, коллективные творческие дела, мастер-классы, встречи юных любителей физики, химии и биологии, товарищеские встречи по игре в пионербол. Всё это способствует адаптации и социализации детей-инвалидов. В число волонтеров школы входят не только дети из благополучных семей, но и те, которые находятся в «группе риска», которым часто нужно понять и почувствовать собственную необходимость, «пропустить» идею волонтёрства через себя, сообщили в администрации муниципалитета.

Теги: волонтерское движение
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