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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

АО «Транснефть – Урал» приняло участие в форуме «PROFуспех» и фестивале «PROFфест»

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ОБЩЕСТВО
Фото: АО «Транснефть – Урал»

Фото: АО «Транснефть – Урал»

УФА, 12 сен 2018. /ИА «Башинформ»/.

АО «Транснефть – Урал» приняло участие в I Республиканском форуме по занятости молодежи «PROFуспех» и фестивале «PROFфест».

Цель форума «PROFуспех» – знакомство студентов старших и выпускных курсов колледжей и вузов Республики Башкортостан, а также учеников старших классов школ с потенциальными работодателями, организация диалога между активной молодежью, представителями органов государственной и муниципальной власти, специалистами по кадровой работе.

Организаторами форума, прошедшего в Уфе, в частности, выступили Администрация главы Республики Башкортостан и Правительство РБ, Администрация города Уфы, Министерство промышленности и инновационной политики, Министерство образования РБ, Союз работодателей и Федерация профсоюзов. Масштабные мероприятия, направленные на активное привлечение молодежи к освоению рабочих профессий, проводятся в республике с 2015 года, и АО «Транснефть – Урал» неизменно является их активным участником и партнером.

Посетители форума имели возможность пообщаться со специалистами АО «Транснефть – Урал» и получить информацию о востребованных профессиях и вакансиях, условиях работы и трудоустройстве с последующим переездом в регионы присутствия предприятия.

В АО «Транснефть – Урал» ведется активная многоуровневая работа с молодежью, накоплен большой опыт взаимодействия со школами и вузами. Предприятие и его филиалы участвуют в профориентационных мероприятиях. Разработан и реализуется целый комплекс эффективных мер по стимулированию персонала к постоянному повышению квалификации, получению новых знаний и освоению навыков. В частности, для школьников проводятся экскурсии на нефтеперекачивающие станции, организуются встречи с молодыми специалистами и ветеранами предприятия.

Компания активно сотрудничает с Уфимским государственным нефтяным техническим университетом (УГНТУ): лучшие студенты вуза становятся обладателями корпоративной стипендии ПАО «Транснефть», многие выпускники защищают дипломные проекты в стенах АО «Транснефть – Урал». Совместно с УГНТУ организовано новое учебное подразделение – «Транснефть-группа», занятия в которой ведут руководители и специалисты предприятия. Все работники акционерного общества регулярно проходят обучение в сертифицированных компанией «Транснефть» учебных заведениях, повышают квалификацию, осваивают смежные профессии.

АО «Транснефть – Урал» также стало участником Республиканского фестиваля «PROFфест», который открылся сегодня на площадке «ВДНХ-Экспо». На стенде предприятия, одном из крупнейших на фестивале, посетители смогут узнать о работе и условиях труда представителей нескольких наиболее важных для системы трубопроводного транспорта профессий: электрогазосварщиков, лаборантов химического анализа по нефти и нефтепродуктам, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, операторов нефтепродуктоперекачивающих станций (НППС). На вопросы посетителей ответят руководители служб и отделов, а также рабочие АО «Транснефть – Урал» – победители и призеры профильных профессиональных конкурсов. Там же можно увидеть автомобиль ремонтный сварочный и мобильную лабораторию контроля качества нефтепродуктов, аппаратуру для анализа нефти и рабочее место оператора НППС, стенд с электрооборудованием, которое используется в системе «Транснефть».

Теги: транснефть-урал
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