Фото: пресс-служба ОНФ На форуме «Евразия» в Оренбурге представили проект детской киношколы из Башкирии Фото: пресс-служба ОНФ

УФА, 12 сен 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

На международном молодежном образовательном форуме «Евразия» прошла презентация проекта ОНФ «Равные возможности — детям», который успешно реализуется в Башкортостане. В работе форума принял участие член команды «Молодежки ОНФ» в регионе Тимур Юсупов. Мероприятие собрало более тысячи российских и иностранных участников: лидеров молодежных организаций и политических партий, молодых журналистов, ученых, лидеров студенческого самоуправления и студенческих спортклубов, профессиональных спортсменов.

На одной из дискуссионных площадок представитель Народного фронта поделился опытом реализации проекта ОНФ «Равные возможности — детям» в Башкирии. Около года в Уфе работают кружки по изучению основ кино и телевидения, на которых ребята учатся работать с камерой, правильно записывать звук, настраивать баланс света.

«Мы вместе со школьниками и студентами создаем короткометражные фильмы социальной направленности в стиле мокьюментари, — рассказал Тимур Юсупов. — То есть картины, сделанные на стыке художественного и документального кино. Участие в проекте дает молодым людям неоценимый опыт для дальнейшей самореализации. Поэтому мы считаем, что его необходимо развивать, охватывая не только детскую, но и молодежную аудиторию. Ребята научатся создавать собственный, уникальный цифровой контент с минимумом ошибок, которые свойственны новичкам. Получившиеся на выходе фильмы поднимут вопросы, волнующие молодое поколение, покажут, что ему небезразлично наше настоящее, прошлое и будущее».

Международный молодежный образовательный форум «Евразия» прошел с 4 по 10 сентября в Оренбурге.