Фото: стоп-кадр видео | Видео: Типичный Стерлитамаковец, Vk За поцелуем на автовышке: в Башкирии на видео попал необычный сюрприз романтика Фото: стоп-кадр видео | Видео: Типичный Стерлитамаковец, Vk

УФА, 12 сен 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Стерлитамаке на видео попал романтичный поступок молодого человека. Он с букетом роз в люльке автовышки поднялся к балкону пятого этажа. Всю улицу заполнила громкая музыка. Девушка поначалу не выходила, но чуть позже все же появилась на балконе. Тогда романтик презентовал ей букет, влюбленные поцеловались.

В небо группа поддержки выпустила красные шарики в виде сердечек. Невольные свидетели происходящего приветствовали поцелуй радостными криками и аплодисментами.

Завершился сюрприз тем, что девушка впустила в дом своего любимого. Возможно, таким образом было сделано предложение руки и сердца.

В соцсети многие подписчицы восприняли такой поступок на ура, посетовав, что, к сожалению, в наше время таких романтиков становится всё меньше.