Сегодня в Башкирии воздух прогреется до +21 градуса
Сегодня в Башкирии воздух прогреется до +21 градуса Фото: ИА «Башинформ»
УФА, 12 сен 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.
Утренний туман и прохлада ожидают жителей Башкирии в среду, 12 сентября. По данным синоптиков Башгидрометцентра, днем на территории республики поднимется юго-западный ветер, порывы которого достигнут 5-10 м/с.
Днем столбики термометров поднимутся до +16-21.
В Уфе — без осадков. Температура воздуха 15-19 градусов. Подобный характер погоды сохранится до конца текущей недели.