Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 69.97 ↑

EUR 81.39 ↓

12 сентября Среда

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Сегодня в Башкирии воздух прогреется до +21 градуса

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Сегодня в Башкирии воздух прогреется до +21 градуса Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 12 сен 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Утренний туман и прохлада ожидают жителей Башкирии в среду, 12 сентября. По данным синоптиков Башгидрометцентра, днем на территории республики поднимется юго-западный ветер, порывы которого достигнут 5-10 м/с.

Днем столбики термометров поднимутся до +16-21.

В Уфе — без осадков. Температура воздуха 15-19 градусов. Подобный характер погоды сохранится до конца текущей недели.

Теги: прогноз погоды, Уфа, Башкирия
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Стало известно, когда в Башкирию придут осенние холода
Теплая погода постепенно покидает территорию Башкирии. Ей на смену приходят холода. МЧС республики накануне выпустило предупреждение о ночных заморозках.
Пропавшая жительница Давлеканово Регина Басырова нашлась в Уфе
Пропавшая жительница Башкирии Регина Басырова нашлась в Уфе. Напомним, 20-летнюю девушку в розыск объявила мама Светлана Арутинян-Шафикова, когда Регина
В Уфе прекратились поиски пропавшего без вести 39-летнего Романа Мельникова
В Уфе благополучно завершились поиски пропавшего без вести 39-летнего Романа Мельникова. В группе «Лиза Алерт. Башкортостан» проинформировали, что мужчи
На базе Гумеровского месторождения в Башкирии планируют строить завод
На полях IV Восточного экономического форума во Владивостоке подписано соглашение об инвестиционных намерениях между Минэкономразвития Башкортостана и О
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть