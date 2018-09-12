Фото: стоп-кадр видео телеканала «Вся Уфа» Уфимцев просят помочь молодой маме, которая борется с раком Фото: стоп-кадр видео телеканала «Вся Уфа»

УФА, 11 сен 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Уфимцев просят помочь молодой маме, 23-летней Шогинэ Погосян, которая борется с раком. Сюжет о ней показал телеканал «Вся Уфа».

Страшный недуг, медиастинальную В-клеточную крупноклеточную лимфому у девушки обнаружили несколько месяцев назад. Родственники продали фактически все, что можно было, заплатив 5,5 миллионов рублей на лечение в Москве и Уфе. Дорогостоящее лечение немного улучшило состояние Шогинэ. Медики дают хорошие прогнозы. Но, чтобы окончательно вылечиться, уфимке, необходимы повторные курсы химиотерапии в московской клинике. На это требуется 2,5 миллиона рублей. Такой суммы у семьи нет.

«Мы просим, умоляем добрых, неравнодушных людей. Мы уже убедились, что есть такие люди, очень много людей откликается, очень помогают. Хотелось бы попросить помочь материально нам, у кого есть такая возможность, собрать нужную сумму и вылечиться от этого недуга», — просит сестра больнойХачине Погосян.

Помочь девушке можно, перечислив деньги на карту Сбербанка – 4276 8800 8249 2517 (Хачине Погосян Арменаковна), или обратившись по телефону: 8-905-351-33-73.