Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 69.97 ↑

EUR 81.39 ↓

12 сентября Среда

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Уфимцев просят помочь молодой маме, которая борется с раком

ОБЩЕСТВО
Фото: стоп-кадр видео телеканала «Вся Уфа»

Уфимцев просят помочь молодой маме, которая борется с раком Фото: стоп-кадр видео телеканала «Вся Уфа»

УФА, 11 сен 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Уфимцев просят помочь молодой маме, 23-летней Шогинэ Погосян, которая борется с раком. Сюжет о ней показал телеканал «Вся Уфа».

Страшный недуг, медиастинальную В-клеточную крупноклеточную лимфому у девушки обнаружили несколько месяцев назад. Родственники продали фактически все, что можно было, заплатив 5,5 миллионов рублей на лечение в Москве и Уфе. Дорогостоящее лечение немного улучшило состояние Шогинэ. Медики дают хорошие прогнозы. Но, чтобы окончательно вылечиться, уфимке, необходимы повторные курсы химиотерапии в московской клинике. На это требуется 2,5 миллиона рублей. Такой суммы у семьи нет.

«Мы просим, умоляем добрых, неравнодушных людей. Мы уже убедились, что есть такие люди, очень много людей откликается, очень помогают. Хотелось бы попросить помочь материально нам, у кого есть такая возможность, собрать нужную сумму и вылечиться от этого недуга», — просит сестра больнойХачине Погосян.

Помочь девушке можно, перечислив деньги на карту Сбербанка – 4276 8800 8249 2517 (Хачине Погосян Арменаковна), или обратившись по телефону: 8-905-351-33-73.

Теги: благотворительность, сбор средств
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Стало известно, когда в Башкирию придут осенние холода
Теплая погода постепенно покидает территорию Башкирии. Ей на смену приходят холода. МЧС республики накануне выпустило предупреждение о ночных заморозках.
В Уфе прекратились поиски пропавшего без вести 39-летнего Романа Мельникова
В Уфе благополучно завершились поиски пропавшего без вести 39-летнего Романа Мельникова. В группе «Лиза Алерт. Башкортостан» проинформировали, что мужчи
Пропавшая жительница Давлеканово Регина Басырова нашлась в Уфе
Пропавшая жительница Башкирии Регина Басырова нашлась в Уфе. Напомним, 20-летнюю девушку в розыск объявила мама Светлана Арутинян-Шафикова, когда Регина
На базе Гумеровского месторождения в Башкирии планируют строить завод
На полях IV Восточного экономического форума во Владивостоке подписано соглашение об инвестиционных намерениях между Минэкономразвития Башкортостана и О
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть