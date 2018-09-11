Фото: соцсети Пропавшая жительница Давлеканово Регина Басырова нашлась в Уфе Фото: соцсети

УФА, 11 сен 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Пропавшая жительница Башкирии Регина Басырова нашлась в Уфе. Напомним, 20-летнюю девушку в розыск объявила мама Светлана Арутинян-Шафикова, когда Регина, уехав из родного Давлеканово в столицу 31 августа, перестала выходить на связь.

Как сообщало ранее агенство, судя по всему между родными непростые отношения. После сообщений от очевидцев, что дочь находится в Уфе, мать приезжала к ней на встречу. Но найти общий язык им не удалось. Сегодня вечером Светлана заявила, что дочь нашлась, жива, здорова и уже находится дома.