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В Башкирии в Туймазинском районе строится детская поликлиника

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Башкирии в Туймазинском районе строится детская поликлиника Фото: Олег Яровиков

УФА, 11 сен 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Туймазинском районе к ноябрю 2019 года появится новое лечебное учреждение, рассчитанное на 300 посещений в смену и оснащенное новейшим медицинским оборудованием.

Новостройка заменит здание, построенное больше 50 лет назад. Нынешняя детская поликлиника расположена в неприспособленном помещении. Здание находится в ветхом состоянии, морально и физически устарело и не соответствует современным требованиям, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РБ.

Строительство объекта осуществляется в рамках исполнения поручения Президента РФ по дооснащению детских больниц медицинским оборудованием и медицинскими изделиями, а также о реконструкции, ремонте и строительстве новых детских больниц. Возводимый объект строится с учетом всех необходимых требований.

Общая сумма для проведения строительных работ составляет 336,1 млн рублей.

Теги: здравоохранение
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