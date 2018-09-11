Фото: Олег Яровиков В Башкирии пройдут акции по поиску доноров костного мозга Фото: Олег Яровиков

УФА, 11 сен 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Башкортостан присоединяется ко Всемирному дню доноров костного мозга. С 15 по 23 сентября в Уфе и Стерлитамаке пройдут акции, направленные на спасение людей, страдающих онкологическими или наследственными заболеваниями,которым по жизненным показаниям нужна пересадка костного мозга от неродственного донора.

«Каждые 20 минут один человек в России узнает, что у него рак крови. Многих может спасти трансплантация костного мозга (ТКМ) от донора. На родственного донора могут рассчитывать менее четверти больных, нуждающихся в трансплантации, остальным требуется неродственная ТКМ, — рассказали в Русфонде. — Поиск и активация неродственного донора в России стоит 410 тысяч рублей, за рубежом — около 1,4 миллиона. Многим такие суммы не по карману — были случаи отказа от трансплантации. С 2013 года при поддержке государства, бизнеса, некоммерческих организаций и волонтеров Русфонд строит Национальный регистр доноров костного мозга. В настоящее время в объединенной базе зарегистрированы 84188 протипированных доноров, 83,5 тысяч потенциальных доноров. Благодаря российским донорам в нашей стране проведено уже 229 трансплантаций костного мозга».

Донором костного мозга может стать любой желающий в возрасте 18-45 лет, весом от 50 кг, без серьезных заболеваний. Абсолютные противопоказания к донорству: злокачественные новообразования, болезни крови, органические заболевания центральной нервной системы, полное отсутствие слуха и речи, психические заболевания, наркомания, алкоголизм, диффузные заболевания соединительной ткани, лучевая болезнь, болезни эндокринной системы в случае выраженного нарушения функций и обмена веществ, остеомиелит острый и хронический. Полный список противопоказаний представлен по ссылке.

Забор крови для определения набора генов, отвечающих за тканевую совместимость, не отличается от обычной донации крови. Если наборы генов потенциального донора и реципиента совпадут, с донором свяжутся, проведут медицинское обследование, еще раз попросят подтвердить желание и проведут саму процедуру двумя способами на выбор — непосредственно из костного мозга, проколов тазовую кость либо из периферической (венозной) крови.

Чтобы стать потенциальным донором костного мозга, нужно сдать кровь на типирование в медицинских офисах ИНВИТРО в Уфе:

ул. Вологодская, 34, график работы пн-пт 7:00–16:30, сб 8:00–13:00, тел. +7 (347) 292-24-48

ул. Ульяновых, 31 и ул. Маршала Жукова, 21, график работы пн-пт 7:00–18:30, сб-вс 8:00–16:30

в Стерлитамаке:

ул. Коммунистическая, 75

ул. Мира, 57

ул. Ленина, 32

График работы пн-пт 7:00–18:30, сб-вс 8:00–16:30, тел. +7 (3473) 31-03-30.

За подробностями участия в акции можно обратиться к координатору проектов Русфонда Татьяне Зубановой (+7 (929) 636-48-00), а также к региональному координатору Динаре Нажиповой (8-937-831-61-95).