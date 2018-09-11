Башкортостан стал вторым в стране по числу заявок на президентские гранты

УФА, 11 сен 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Башкортостан занял второе место в стране по числу заявок на участие во втором конкурсе президентских грантов 2018 года.

Самыми активными, исключая Москву и Санкт-Петербург, стали некоммерческие организации Волгоградской области с 440 проектами, Республика Башкортостан, представившая 320 проектов, и Республика Татарстан — 312 проектных инициатив, сообщается на официальном сайте Фонда – оператора президентских грантов.

Больше всего грантов некоммерческие организации запрашивают в группе от 500 тысяч до 3 млн рублей. Таких проектов – 55%.

Самое популярное грантовое направление среди участников конкурса – «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни», по нему представлено 17% проектов. 14% заявок подано по направлению «Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения», еще 13% – по направлению «Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан».

По словам экспертов, во многом успех республиканских НКО на федеральных конкурсах связан с системно выстроенной деятельностью по информационно-методической и консультативной работе на уровне региона. Напомним, во время проведения второго конкурса 2018 года специалистами Ресурсного центра поддержки НКО аппарата Общественной палаты Башкортостана (РЦ) были проведены многочисленные информационно-методические мероприятия для местных и республиканских общественных организаций. Это еженедельные экспресс — рассмотрения заявок на президентские гранты, организация выездных семинаров, проведение вебинаров и мастер-классов по социальному проектированию и подготовке проектов. Помимо этого, более трети всех заявок были предварительно рассмотрены специалистами РЦ. По каждой из них обратившиеся за помощью общественники смогли получить экспертные рекомендации юриста, бухгалтера и методиста. Всего за полтора года работы Ресурсного центра поддержки НКО на реализацию социальных проектов общественных

организаций Башкортостана в нашу республику было привлечено более 106 млн федеральных средств, сообщает Общественная палата региона.