Фото: Олег Яровиков Новый созыв парламента будет дискуссионным - Сергей Семенов Фото: Олег Яровиков

УФА, 11 сен 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Расклад политических сил в региональном парламенте нового созыва остался таким же, как прежде, считает кандидат философских наук Сергей Семенов. Некоторые изменения произошли в пользу оппонентов власти, но не такие большие.

«Несколько изменилась расстановка политических сил, как мы и прогнозировали, с учетом актуальных проблем в стране, пенсионной реформы. Партия власти несколько уменьшила свое представительство, укрепили свои позиции коммунисты, ЛДПР, в какой-то мере — «Справедливая Россия». Всё это было ожидаемо», — высказал свою точку зрения эксперт.

«Я думаю, что в связи с этим работа регионального парламента будет интереснее, будет больше альтернативных взглядов, обсуждение будет более полезным. Парламент будет более дискуссионным, в хорошем смысле», — сказал эксперт.

По мнению Сергея Семенова, разрушительных сил в новом парламенте нет, а разные точки зрения — полезны.По итогам выборов 9 сентября в республике представители шести партий прошли в Государственное Собрание — Курултай. «Единая Россия» получила 79 мандатов, «КПРФ» -15, ЛДПР — 7, «Справедливая Россия» — 5, «Патриоты России» — 2 мандата, Российская экологическая партия «Зеленые» — 1 мандат. В региональный парламент прошел один самовыдвиженец по Промышленному округу — Айрат Каримов.