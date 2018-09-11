Фото: автор В Башкирии МЧС предупреждает о заморозках до -5 градусов Фото: автор

УФА, 11 сен 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане МЧС предупреждает о заморозках. Ссылаясь на данные республиканского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Главное управление МЧС России по РБ сообщает, что 12 сентября местами по республике ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0, -5. Ночью и утром местами туман.

В этот день осадков не ожидается. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью +1,+6, днем 16-21.

В связи с заморозками на поверхности почвы повышается риск повреждения и гибели сельскохозяйственных культур — цветков и завязей плодовых косточковых и семечковых культур и теплолюбивых растений. Специалисты рекомендуют предпринять меры по защите насаждений. Чтобы защитить растения от заморозков, их необходимо укрыть полимерной пленкой, нетканым материалом, соломой.

«Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям следует соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим. Уходя из дома, закрывайте окна, балконные двери, выключайте электроприборы. Не допускайте использования неисправных электроприборов», — предупредили граждан в МЧС.