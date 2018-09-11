Фото: Олег Яровиков Выборы в Башкирии показали запрос на партийное многообразие и плюрализм мнений - политолог Фото: Олег Яровиков

УФА, 11 сен 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Политолог и замруководителя Аппарата Общественной палаты Башкортостана Дмитрий Казанцев прокомментировал итоги прошедших 9 сентября выборов в Госсобрание — Курултай республики.

«Итоги региональных выборов показали запрос на партийное многообразие и плюрализм мнений. Госсобрание шестого созыва не только де-юре сохраняет многопартийный статус, но и де-факто получит более внушительные политические фракции из числа представителей КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР. Соответственно, предвыборные программы участников нынешнего избирательного цикла имеют шансы найти отражение в парламентской работе, — отметил политолог. — Общее увеличение представителей «малых партий» и парламентских старожилов — с 16 депутатов в прошлом созыве Курултая до 30 в нынешнем — способно повлиять на эффективность республиканского парламента в лучшую сторону. При этом у четырех из шести прошедших в Госсобрание региональных отделений партий предвыборные программы отражали не только федеральную повестку, но и региональный компонент. Помимо этого, к консервативному подходу депутатов от «Единой России» (число мандатов сократилось с 94 до 79) прибавятся и социалистические инициативы, так как продвинувшие своих представителей КПРФ (увеличение с 10 до 15 мандатов) и «Справедливая Россия» (впервые получили пять мандатов) имеют социальную платформу».

Явку на прошедших выборах в 49,08% Дмитрий Казанцев оправдал тем, что у избирателей переизбыток в этом году избирательных кампаний: это президентские выборы и праймериз «Единой России».