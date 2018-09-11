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Экспресс-тесты на ВИЧ в Башкирии показали заболевание у 27 из 1369 обследованных

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Экспресс-тесты на ВИЧ в Башкирии показали заболевание у 27 из 1369 обследованных Фото: Олег Яровиков

УФА, 11 сен 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Экспресс-тесты на ВИЧ в Башкирии показали заболевание у 27 из 1369 обследованных. Причем 12 человек уже состояли на учете с диагнозом ВИЧ. Итоги всероссийской акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция», организованной в четырех городах республики: Уфе, Стерлитамаке, Салавате, Ишимбае, подвел министр здравоохранения РБ Анвар Бакиров.

«Мобильные пункты работали в оживленных местах – на центральных площадях и перед торговыми комплексами. Дополнительно тестирование было проведено на предприятии ПАО «ОДК – УМПО»», — привел данные глава ведомства.

Республика Башкортостан стала 18 регионом, куда прибыли мобильные пункты тестирования на ВИЧ, было обследовано более 22 тысяч человек. Всего же проект охватит 30 регионов России.

Между тем, узнать ВИЧ-статус можно бесплатно, безболезненно и анонимно в поликлинике и региональном Центре по борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями. Специалисты подчеркивают, выявление инфекции на ранней стадии и системное лечение антиретровирусными препаратами позволяет вести почти полноценную жизнь.

В Башкирии с начала 2018 года выявлено 1759 ВИЧ-инфицированных, из них мужчин — 1062 (60,3%), женщин — 697 (39,6%). Среди впервые выявленных находятся в учреждениях УФСИН России по РБ — 168 человек.

Теги: здравоохранение, ВИЧ, акции
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