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Начало учебного года: экономим на «канцелярке»

ОБЩЕСТВО

УФА, 11 сен 2018. /ИА «Башинформ»/.

Даже в начале сентября многие родители еще продолжают бегать по ярмаркам, магазинам и прочесывать интернет-сайты и сервисы объявлений, ругая себя, что не купили всё необходимое к школе заранее. Увы: сами же шутим над коммунальщиками, у которых каждый раз «зима началась внезапно», и при этом то и дело оказываемся в ситуации, когда завтра отправлять ребенка в школу, а планы покупок выполнены едва ли наполовину.

Сравнение цен в магазинах, на ярмарках и интернет-площадках показывает, что бюджет сборов в школу зависит не столько от стоимости каждого пункта в списке по-отдельности, сколько от разницы «номенклатуры». Подробность и строгость требований, в свою очередь, часто зависят от пожеланий школы. Где-то можно ограничиться относительно простым костюмом или платьем, где-то начинаются сарафаны, кардиганы определенного фасона, блузки «нарядные» и «не нарядные», нюансы, связанные с жилетками или галстуками для мальчиков и т.д. То же касается набора канцтоваров. Исходя из этой разницы требований, сложно подсчитать «средний бюджет» сборов ребенка в школу.

Однако торговая сеть «Пятёрочка» предложила своим клиентам скрасить походы по магазинам и заодно сэкономить как раз на «канцелярке». Во всех универсамах 21 августа стартовала масштабная акция под лозунгом «Собери суперкоманду!». Покупатели, чек которых превысил 555 рублей, получают в подарок ластик в виде одного из популярных героев фильмов Marvel. Всего в коллекции 16 ярких «Стирателей», среди которых Халк, Человек-Паук, Тор и другие. Подарки представляют собой не просто игрушки для приятного времяпрепровождения, но и являются незаменимым школьным атрибутом — ластиком.

«Стиратель» на кассах универсамов «Пятёрочка» выдают также за покупку товаров-партнёров акции, а ещё его можно отдельно приобрести за 49 рублей.

Стоит отметить, что фанаты Marvel — это не только школьники, но и студенты и даже взрослые. Популярная киновселенная супергероев привлекает людей всех возрастов. Красочный «Стиратель» оригинально смотрится на школьных и студенческих партах, а также на рабочем столе взрослых. А дома игрушки-супергерои могут стать фишками в настольной игре. Поле для игры размещено на развороте листовки (ее можно взять на кассе). Для хранения «Стирателей» в сети магазинов есть специальный альбом, где для каждого супергероя подготовлено персональное место. Также можно приобрести кружку с изображением супергероя.

Для пользователей сайта и мобильного приложения «Пятёрочки» предусмотрен тематический контент. Также под акцию разработан отдельный промо-сайт стиратели.рф с тестом, конкурсом и специальными предложениями на партнерские товары.

Получается, что беготня в поисках школьных принадлежностей к новому учебному году может быть и приятной, ведь подарки любит получать каждый! Тем более, если это полезная в применении и красивая игрушка в форме узнаваемого супергероя.

Теги: школа
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