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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Константин Толкачев вошел в Топ-5 медиарейтинга глав парламентов России

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

Константин Толкачев вошел в Топ-5 медиарейтинга глав парламентов России Фото: Олег Яровиков

УФА, 11 сен 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Председатель Государственного Собрания — Курултая Башкортостана Константин Толкачев занял по итогам сентября 2018 года пятое место в медиарейтинге глав законодательных органов субъектов Российской Федерации. Данную позицию спикер республиканского парламента удерживает на протяжении нескольких месяцев, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Константин Толкачев в очередной раз обошел руководителей парламентов всех регионов России, уступив только коллегам из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Иркутской областей. В Приволжском федеральном округе Константин Толкачев занял первое место. Данные о медиарейтинге были опубликованы компанией «Медиалогия», которая занимается рейтинговыми исследованиями с 2003 года и на данный момент является лидером в мониторинге средств массовой информации.

Рейтинг был построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 46 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ, а также около 800 миллионов источников соцмедиа.

Теги: Госсобрание РБ, рейтинги, Константин Толкачев
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