Фото: группа «Лиза Алерт. Башкортостан», Vk В Уфе прекратились поиски пропавшего без вести 39-летнего Романа Мельникова Фото: группа «Лиза Алерт. Башкортостан», Vk

УФА, 11 сен 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе благополучно завершились поиски пропавшего без вести 39-летнего Романа Мельникова. В группе «Лиза Алерт. Башкортостан» проинформировали, что мужчина нашелся живым — с ним всё хорошо. О том, где всё это время находился уфимец, не сообщается.

Напомним, мужчина пропал 28 августа текущего года. По данным волонтерской организации, он нуждался в медпомощи. В его розыске участвовали полиция, волонтеры, родные.