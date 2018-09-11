Фото: Олег Яровиков Угрожают ли жителям Башкирии новые штаммы гриппа - эксперт Роспотребнадзора Фото: Олег Яровиков

УФА, 11 сен 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В грядущем эпидемиологическом сезоне россияне могут испытать на себе действие двух новых опасных штаммов гриппа. Информацию об этом на страницах своих изданий разместили многие СМИ.

Эксперты отмечают, что вирус гриппа достаточно легко мутирует, и каждый год он видоизменяется, скрещиваясь с какими-то другими штаммами.

«Вирус гриппа может давать эпидемический подъем заболеваемости благодаря своей способности мутировать в течение одного сезона. В результате возникают новые штаммы этого вируса, к которому у населения нет иммунитета, — поясняет и.о. начальника отдела эпидемиологического надзора Зухра Шагиева. — К новым штаммам мы готовы. По рекомендации ВОЗ в вакцину от гриппа на сезон 2018-2019 включены антигены новых штаммов. Каждый год фармацевты готовят специальную — под конкретный сезон — вакцину, содержащую те или иные штаммы вируса гриппа.

В республике вакцинация против новых штаммов гриппа уже началась. Именно она максимально снижает риски — даже если привитый человек заболеет, то он перенесет болезнь в более легкой форме.

По словам Зухры Шагиевой, пока в регион поступило около 150 тысяч вакцины для детей и 120 тысяч для взрослых. Всего в этом году планируется привить 1,6 млн жителей республики, в том числе 300 тысяч детей.

Наиболее благоприятное время для иммунизации — сентябрь-октябрь, так как отсутствует циркуляция вируса гриппа, а иммунная система максимально готова к ответу на вакцину. Но в целом прививаться можно до начала эпидподъема заболевания.