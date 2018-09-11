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Мусульмане празднуют Новый год по Хиджре

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Мусульмане празднуют Новый год по Хиджре Фото: Олег Яровиков

УФА, 11 сен 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

11 сентября мусульмане празднуют Новый год по Хиджре. Месяц Мухаррам открывает новый цикл мусульманского календаря. Он — один из четырех запретных месяцев, особо отмеченных в Священном Коране. Он наилучший (после Рамазана) для покаяния и Поста, сообщается на сайте ЦДУМ.

Именно в это время (в 622 году по григорианскому летоисчислению) свершилось великое событие — Хиджра. Пророк Мухаммад с семьей и сподвижниками переселился из языческой Мекки в Ясриб (Медину) — так началась новая эра современной цивилизации, были заложены основы мусульманского миропорядка.

Ночь Хиджры — один из величайших мусульманских праздников. Он установлен в память переселения пророка Мухаммеда из Мекки в Медину на 13-й год его проповеди.

1 мухаррама в большинстве мусульманских стран не отмечают как светский Новый год. В этот день в мечетях читают проповедь, посвященную переезду пророка из Мекки в Медину. Считается, что вечер накануне лучше провести в молитвах, прося Аллаха о благодати на следующий год, а наибольшая награда от Всевышнего дается тому, кто накануне постился.

Первые 10 дней нового года почитают в мусульманском мире благословенными для всех хороших начинаний. В это время принято играть свадьбы, приступать к строительству домов и строить планы на будущее.

А сам месяц каждый мусульманин должен постараться провести в служении Всевышнему, который запретил на это время конфликты, кровную месть и войны.

В этом месяце отмечается день «Ашура», который приходится на 10 число. Это день, в который Аллах спас пророка Мусу от фараона и его войска. Сам Пророк соблюдал пост в этот день и велел делать это всем остальным.

Теги: религия, ислам, праздники
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