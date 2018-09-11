Фото: автор В Башкирии недвижимость должников уйдет с молотка Фото: автор

УФА, 11 сен 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане 21 сентября недвижимое имущество должников уйдет с молотка. По информации республиканкой службы судебных приставов, на торги выставлены следующие лоты:

— Квартира площадью 63,9 кв. м. Адрес: РБ, г. Сибай, проспект Горняков, д. 22. Начальная цена: 860 880 руб. Сумма задатка: 43 044 руб.

— Квартира площадью 36,1 кв. м. Адрес: РБ, г. Сибай, ул. Ветеранов, д. 5. Начальная цена: 663 000 руб. Сумма задатка: 33 150 руб.

— Земельный участок площадью 18200 кв. м. Адрес: РБ, г. Учалы, ул. Родниковая, д. 15 А. Начальная цена: 135 320 руб. Сумма задатка: 6 766 руб.

— Конюшня площадью 753,4 кв. м. Адрес: РБ, г. Учалы, ул. Родниковая, д. 15 А. Начальная цена: 1 480 939,40 руб. Сумма задатка: 74 041,97 руб.

— Малая конюшня площадью 90,6 кв. м. Начальная цена: 158 408,04 руб. Сумма задатка: 7 920,40 руб.

— Гараж площадью 107,7 кв. м. Адрес: РБ, г. Учалы, ул. Родниковая, д. 15 А. Начальная цена: 188 543,60 руб. Сумма задатка: 9 427,18 руб.

— Склад площадью 26,7 кв. м. Адрес: РБ, г. Учалы, ул. Родниковая, д. 15 А. Начальная цена: 64 322,56 руб. Сумма задатка: 3 216,13 руб.

— Склад площадью 95,2 кв. м. Адрес: РБ, г. Учалы, ул. Родниковая, д. 15 А. Начальная цена: 166 254,56 руб. Сумма задатка: 8 312,73 руб.

— Склад-ангар площадью 319 кв. м. Адрес: РБ, г. Учалы, ул. Родниковая, д. 15 А. Начальная цена: 567 791,84 руб. Сумма задатка: 28 389,59 руб.

«Участники торгов могут напрямую связаться со специализированными торгующими организациями, в частности, с ООО «Инвест Групп» по телефонам: (347) 286-51-39, (347) 286-51-93 и подойти в их офис, расположенный по адресу: г. Уфа, ул. Кирова, д. 99/3, оф. 6, — сообщили в пресс-службе УФССП по РБ. — С полным перечнем реализуемого имущества, с информацией о месте и времени проведения торгов можно ознакомиться на сайте Torgi.gov, страницах газеты «Республика Башкортостан» и на сайтах торгующих организаций».

Если не удалось связаться со специализированными организациями по указанным телефонам, необходимо обращаться в отдел реализации арестованного, конфискованного и иного имущества территориального управления Росимущества по РБ по телефону: (347) 250-36-27.