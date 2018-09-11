В Уфе пройдет Медовый фестиваль

УФА, 11 сен 2018. /ИА «Башинформ», Эльвира Латыпова/.

15 сентября в Уфе состоится Медовый фестиваль, сообщают организаторы. На нем будут представлены лучшие сорта меда, которыми известны пчеловоды Башкортостана. Заявки на участие принимаются до 13 сентября.

Ранее эксперты говорили, что меда в Башкирии в этом году будет в достаточном количестве, причем больше всего пчеловоды накачали липового меда, а цветочного – меньше, чем обычно, из-за запоздавшего лета.

В программе фестиваля не только собственно ярмарка меда, но и различные конкурсы. Так, будут выбраны участники с самым широким ассортиментом продукции, с лучшим оформлением торгового места.