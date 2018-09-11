В Уфе определились с датой осеннего общегородского субботника

УФА, 11 сен 2018. /ИА «Башинформ», Эльвира Латыпова/.

Общегородской субботник в Уфе состоится 29 сентября. Об этом было объявлено на оперативном совещании в мэрии. Власти призывают уфимцев принять в нем активное участие.

Субботник станет главным мероприятием уфимского месячника по санитарной очистке, благоустройству и озеленению. Долгосрочная кампания по уборке территории продлится с 17 сентября по 21 октября. В это время коммунальные службы города и неравнодушные уфимцы будут убирать накопившийся за лето мусор и высаживать зеленые насаждения, прежде всего многолетние цветы и деревья-крупномеры. Растениями Уфу обеспечивает питомник Горзеленхоза.