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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Баймаке заключен контракт с новым главой

ПОЛИТИКА
Администрация г.Баймак
Фото: http://photogoroda.com / © Ямиль Yamigos

В Баймаке заключен контракт с новым главой Фото: http://photogoroda.com / © Ямиль Yamigos

УФА, 11 сен 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Баймаке избран глава администрации городского поселения город Баймак. Им стал исполняющий обязанности руководителя городского поселения Фанис Аминев. Решение о избрании и заключении контракта принято на заседании депутатов городского поселения единогласно.

Как пояснили в совете городского поселения, должность руководителя стала вакантной в связи с истечением срока контракта. На кресло главы претендовали два кандидата: исполняющий обязанности главы администрации городского поселения город Баймак муниципального района Баймакский район РБ Фанис Аминев, директор ООО «Теплосеть» Баймака Айрат Сулейманов.

Теги: местная власть, назначения
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