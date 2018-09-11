Администрация г.Баймак

Фото: http://photogoroda.com / © Ямиль Yamigos В Баймаке заключен контракт с новым главой Фото: http://photogoroda.com / © Ямиль Yamigos

УФА, 11 сен 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Баймаке избран глава администрации городского поселения город Баймак. Им стал исполняющий обязанности руководителя городского поселения Фанис Аминев. Решение о избрании и заключении контракта принято на заседании депутатов городского поселения единогласно.

Как пояснили в совете городского поселения, должность руководителя стала вакантной в связи с истечением срока контракта. На кресло главы претендовали два кандидата: исполняющий обязанности главы администрации городского поселения город Баймак муниципального района Баймакский район РБ Фанис Аминев, директор ООО «Теплосеть» Баймака Айрат Сулейманов.