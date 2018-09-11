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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Более десяти жилых домов в Уфе почти на сутки останутся без холодной и горячей воды

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Более десяти жилых домов в Уфе почти на сутки останутся без холодной и горячей воды Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 11 сен 2018. /ИА «Башинформ»/.

Более 10 жилых домов в столице Башкирии останутся без холодного и горячего водоснабжения. Отключение коммунальные службы запланировали с 10.30 13 сентября по 00.30 14 сентября. Причиной тому послужила замена запорной арматуры (задвижки) диаметром 250 мм по ул. Шафиева. Горячей и холодной воды не будет по следующим адресам:

ул. Шафиева, 18, 20, 22, 28, 28/1;

проспект Октября, 65,65/5,65/6;

ул. Рихарда Зорге, 54;

ул. Шафиева, 9, 26.

Теги: отключение воды, Уфа
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