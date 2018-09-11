Волонтеры из Башкирии стали победителями форума «Готов к победам»

УФА, 11 сен 2018. /ИА «Башинформ»/.

Два волонтера из Башкирии стали победителями всероссийского образовательного форума «Готов к победам». Военно-историческая реконструкция «Они сражались за Родину» Лианы Ягафоровой получит грант в размере 80 тысяч рублей, а проект «Стань СУПЕРгероем» Виктории Королёвой — грант в размере 50 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Министерства молодежной политики и спорта РБ.

Всероссийский форум проходил в Тульской области. В нем приняли участие добровольцы из 75 регионов.