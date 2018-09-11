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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Стало известно, когда в Башкирию придут осенние холода

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Стало известно, когда в Башкирию придут осенние холода Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 11 сен 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Теплая погода постепенно покидает территорию Башкирию. Ей на смену приходят холода. МЧС республики накануне выпустило предупреждение о ночных заморозках. Вероятно, подобная тенденция продолжится: столбики термометров постепенно опускаются вниз.

По данным портала «Гисметео Уфа», 20-градусная дневная температура воздуха продержится в столице Башкирии до конца текущей недели. После начнет опускаться и к 27 сентября уже достигнет отметки днем в +6 градусов.

Осадки ожидаются в пределах нормы. Снега пока ждать не стоит: традиционно первые осадки в виде снега синоптики прогнозируют в третьей декаде октября.

Теги: прогноз погоды, Уфы, Башкирия
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