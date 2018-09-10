Фото: стоп-кадр видео телеканала «Вся Уфа» 25 капель корвалола — лишение прав: уфимец добивается справедливости через суд Фото: стоп-кадр видео телеканала «Вся Уфа»

УФА, 10 сен 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Обычный успокоительный препарат – корвалол, оставил уфимца Евгения Троценко на полтора года без прав. Сюжет о том, как профессиональный водитель остался без единственного источника дохода, рассказал телеканал «Вся Уфа».

Однажды почувствовав недомогание, мужчина выпил 25 капель корвалола. Через несколько дней попал в ДТП, пришлось сдать тест на алкоголь и наркотики. Медэкспертиза установила наличие запрещенного вещества – фенобарбитала. На суде водителя лишили прав.

Несколько месяцев мужчина обивал пороги судов различных инстанций, чтобы добиться оправдания. По его мнению, лекарство не имело противопоказаний для водителей. Пытаясь выяснить, откуда в его организме взялся фенобарбитал, ведь в инструкции к корвалолу о нем нет ни слова, Евгений обратился в наркодиспансер. Там ему пояснили, что банальный «Корвалол» находится в списке запрещенных лекарственных препаратов и принимается только с медицинского назначения. Но несмотря на это, отпускается без рецепта врача.

«Есть гипотензивные препараты, которые некоторые употребляют. Андипал тоже содержит фенобарбитал, то есть надо с собой рецепт возить. В случае подозрения, отвозят на экспертизу на освидетельствование медицинское. Если бы у него с собой был либо рецепт, либо медицинское назначение, у врача-эксперта не было бы вопросов», — прокомментировал замглавврача РНД №1 Анастасия Ахунова.

Эксперты добавляют, что закон в таких случаях не на стороне водителей. Любая доза запрещенного лекарственного препарата может стать основанием для лишения прав. С аналогичной ситуацией сталкивался юрист Рустам Магадеев и даже отстоял в суде права своего клиента, как водительские, так и гражданские. Правозащитник считает, что необходимо законодательно закрепить разрешённый показатель концентрации данного препарата в организме человека, по аналогии с промилле.

Сейчас лишенный прав уфимец Евгений Троценко намерен потребовать, чтобы на упаковках потенциально опасных для водителей препаратов указывали, что «употребление за рулем не просто не рекомендовано, а запрещено».

Между тем, наркологи советуют, если у вас за рулем разболелась голова или вы почувствовали ухудшение самочувствия, таблетки лучше вообще не принимать. С другой стороны, ехать куда-то с головной болью или недомоганием небезопасно. Единственный вариант – отложить поездку.