Фото: БРО ВПП «Единая Россия» Кандидатуру на пост Председателя Госсобрания Башкортостана определят 22 сентября Фото: БРО ВПП «Единая Россия»

УФА, 10 сен 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Региональное отделение «Единой России» определит кандидата на должность спикера республиканского парламента 22 сентября на конференции. Об этом сообщает пресс-служба БРО партии со ссылкой на заявление Секретаря отделения, председателя Госсобрания РБ Константина Толкачева на пресс-конференции, посвященной итогам Единого дня голосования.

«Каждой политической партией будут проведены конференции, на которых будут проанализированы результаты выборов. Мы готовимся провести ее 22 сентября», — сказал Константин Толкачев.

Давая оценку прошедшему дню голосования, Секретарь регионального отделения отметил, что выборы прошли в напряженной борьбе. Представительство «Единой России» в Госсобрании республики уменьшится на 15 человек. По словам Константина Толкачева, на результат повлиял неблагоприятный информационный фон, оппоненты активно воспользовались ситуацией, связанной с изменением пенсионного законодательства.

﻿«Надежды были, что результаты окажутся немного повыше, но мы будем считаться с этими результатами, работать с новыми фракциями, которые не имели раньше своего представительства в Госсобрании – ЛДПР и «Справедливая Россия». Надеемся на конструктивный характер взаимоотношений, что конкуренция политических идеологий не будет возведена в абсолют и конструктивизм, интересы населения будут иметь и для них доминирующее положение и определять их политику», — сказал Константин Толкачев.

Секретарь регионального отделения подчеркнул, что в Башкортостане один из лучших результатов по итогам выборов в стране. Участие в выборах приняла половина избирательного корпуса республики, а это значит, что 1,5 млн жителей региона проголосовали за тот состав парламента, который будет во многом определять политику республики.

«За время предвыборной кампании нашими кандидатами проведено свыше 4,5 тысяч встреч, сформирован огромный пул наказов с каждой территории. За последнюю пятилетку мы подошли с очень хорошими партийными проектами, которые сегодня нам позволяют смело смотреть в глаза нашему избирателю», — сказала председатель комитета Госсобрания РБ Эльвира Аиткулова.

Заместитель директора Белебеевского молочного комбината Тимур Гильмияров, выигравший выборы в своем округе, отметил, что теперь первым делом надо поехать на места, вновь встретиться с избирателями, наметить график работы на год.

Константин Толкачев подчеркнул, что состав кандидатов в этом году сильно обновился – более половины депутатов, которые были в пятом созыве, не прошли праймериз. Появлению молодых активных ребят во многом способствовал реализованный в этом году Партией проект «ПолитСтартап».