Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 69.86 ↑

EUR 80.67 ↓

11 сентября Вторник

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Башкирия вошла в тройку регионов с наибольшим результатом голосования за «Единую Россию»

ПОЛИТИКА / ВЫБОРЫ РБ
Фото: Олег Яровиков

Башкирия вошла в тройку регионов с наибольшим результатом голосования за «Единую Россию» Фото: Олег Яровиков

УФА, 10 сен 2018. /ИА «Башинформ»/.

Прошедшие в стране выборы показали, что позиции «Единой России» наиболее сильны в трех регионах: Калмыкии, Кемеровской области и Башкортостане. Об этом свидетельствуют данные территориальных избиркомов.

В Калмыкии единороссов поддержали 68% жителей, внесенных в списки избирателей, коммунистов — 13%, сторонников ЛДПР было 3%, «Справедливой России» — 8%. В Кемеровской области результаты голосования за партии были такими: 64%, 10%, 10% и 7%, соответственно. В Башкортостане — 58%, 18%, 10% и 5%.

Больше половины проголосовавших избирателей поддержали «Единую Россию» также в Ростовской области (57%) и в Республике Саха (51%).

В воскресенье, 9 сентября, в России проходило почти 5 000 избирательных кампаний, в которых приняли участие 45 политических объединений. Избирательные кампании проходили практически по всей стране, за исключением пяти регионов.

Теги: выборы
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Жителей Башкирии ждут заморозки до минус 5 градусов
Максимальная дневная температура, на которую жители Башкирии смогут рассчитывать в ближайшие дни, составит +18 градусов. Ночью в регионе ожидаются замор
В Башкирии на выборах в Госсобрание «Единая Россия» набирает 58,39% голосов
В Башкирии на выборах в Государственное Собрание уверенно лидирует региональное отделение партии «Единая Россия». После обработки 97% избирательных бюлл
Поваренная соль исчезнет с прилавков российских магазинов в 2019 году
С прилавков российских магазинов со следующего года исчезнет поваренная соль. Ее заменит соль «пищевая». Об этом сегодня сообщают «Известия» со ссылкой н
В Башкирии синоптики обещают сильные заморозки: объявлено штормовое предупреждение
В ближайшие дни в Башкирии ожидаются сильные заморозки. По этому поводу региональный Госкомитет по чрезвычайным ситуациям объявил штормовое предупрежден
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть