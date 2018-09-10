Фото: Олег Яровиков Башкирия вошла в тройку регионов с наибольшим результатом голосования за «Единую Россию» Фото: Олег Яровиков

УФА, 10 сен 2018. /ИА «Башинформ»/.

Прошедшие в стране выборы показали, что позиции «Единой России» наиболее сильны в трех регионах: Калмыкии, Кемеровской области и Башкортостане. Об этом свидетельствуют данные территориальных избиркомов.

В Калмыкии единороссов поддержали 68% жителей, внесенных в списки избирателей, коммунистов — 13%, сторонников ЛДПР было 3%, «Справедливой России» — 8%. В Кемеровской области результаты голосования за партии были такими: 64%, 10%, 10% и 7%, соответственно. В Башкортостане — 58%, 18%, 10% и 5%.

Больше половины проголосовавших избирателей поддержали «Единую Россию» также в Ростовской области (57%) и в Республике Саха (51%).

В воскресенье, 9 сентября, в России проходило почти 5 000 избирательных кампаний, в которых приняли участие 45 политических объединений. Избирательные кампании проходили практически по всей стране, за исключением пяти регионов.