Фото: Олег Яровиков В четырех городах России пройдет акция «Память сильнее времени» Фото: Олег Яровиков

УФА, 10 сен 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Одновременно в четырех городах России — Уфе, Казани, Ялте и Москве 17 сентября пройдет акция «Память сильнее времени».

Как сообщает «Татар-информ» со ссылкой на московский Татарский центр, общение будет организовано в формате видеомоста.

В рамках акции будут чествовать ветеранов Великой Отечественной войны. Акция начнется в Москве в 12.00 в здании Татарского центра.

В связи с тем, что большинство участников акции находятся в пожилом возрасте, организаторы просят содействия в доставке ветеранов в Татарский центр и приготовлении им подарков в качестве благотворительной помощи.