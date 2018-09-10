В четырех городах России пройдет акция «Память сильнее времени»
В четырех городах России пройдет акция «Память сильнее времени» Фото: Олег Яровиков
УФА, 10 сен 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.
Одновременно в четырех городах России — Уфе, Казани, Ялте и Москве 17 сентября пройдет акция «Память сильнее времени».
Как сообщает «Татар-информ» со ссылкой на московский Татарский центр, общение будет организовано в формате видеомоста.
В рамках акции будут чествовать ветеранов Великой Отечественной войны. Акция начнется в Москве в 12.00 в здании Татарского центра.
В связи с тем, что большинство участников акции находятся в пожилом возрасте, организаторы просят содействия в доставке ветеранов в Татарский центр и приготовлении им подарков в качестве благотворительной помощи.