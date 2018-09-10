Фото: Олег Яровиков Жителей Башкирии ждут заморозки до минус 5 градусов Фото: Олег Яровиков

УФА, 10 сен 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Максимальная дневная температура, на которую жители Башкирии смогут рассчитывать в ближайшие дни, составит +18 градусов. Ночью в регионе ожидаются заморозки и северный ветер.

По данным ГУ МЧС России по РБ, ночью и утром 11 сентября местами по республике ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус 5 градусов. Осадки не прогнозируются.

В этой связи на поверхности почвы есть риск гибели сельскохозяйственных культур. Садоводам рекомендуется предпринять меры по защите насаждений.

В период понижения температуры воздуха повышается вероятность возникновения бытовых пожаров в зданиях жилого, социально-культурного и бытового назначения из-за эксплуатации электронагревательных приборов, использования печного отопления.

Сотрудники МЧС призывают граждан, уходя из дома, закрывать окна, балконные двери, выключать электроприборы. Не допускать использования неисправных электробытовых приборов. В целях недопущения возгораний по этим причинам, рекомендуется использовать менее опасные в пожарном отношении масляные радиаторы либо тепловентиляторы.

В случае возникновения пожара звоните по телефону — 01, с мобильного 101.