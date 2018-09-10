Фото: Андрей Старостин По количеству «белых» зарплат Башкирия вошла в тройку лидеров по стране Фото: Андрей Старостин

УФА, 10 сен 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Служба исследований HeadHunter выяснила, как часто в Республике Башкортостан предлагают «белые», «серые» и «чёрные» схемы оплаты труда: полностью официальную зарплату сегодня получают 60% жителей региона — это на 3% больше, чем в 2016 году. Примечательно, что по количеству «белых» зарплат Башкирия вошла в тройку лидеров по стране, впереди только Тульская (63%) и Ярославская (70%) области.

Заметно увеличилось число жителей региона, которые получают зарплату частично официально, а частично — в конверте. А вот «черная» схема оплаты труда, наоборот, теперь используется реже, чем два года назад.

Самыми «белыми» оказались банковская, научная и медицинская отрасли. Наибольшая доля соискателей с «серыми» зарплатами наблюдается в строительстве (46%), с «чёрными» — в сфере «Начало карьеры» (24%) и «Туризм» (21%). Интересно, что чем больше профессиональный опыт человека, тем сильнее он заинтересован в полностью официальном доходе.

«Количество жителей региона, для которых важно получать именно официальную зарплату, за два года сократилось — это 78% (в 2016 году было 83%). Жители Башкирии ценят официальный доход за оплачиваемые больничные и декретный отпуск, за начисления в пенсионный фонд и гарантию своевременных выплат. Кроме того, очень многие отметили возможность взять кредит, соразмерный зарплате», — рассказала агентству «Башинформ» директор HeadHunter Урал Анна Хвостова.

37% жителей республики отметили, что при поиске работы компании регулярно предлагали им «серую» схему оплаты труда, а 9% признались, что многократно сталкивались с предложением поработать исключительно за «черную» зарплату (это один из самых низких показателей в стране).

Важно, что сами соискатели на такие варианты согласны лишь при определенных условиях. Так, 71% жителей Башкирии отдали бы предпочтение работе с «чёрной» или «серой» зарплатой, если она будет как минимум в полтора раза больше текущих доходов, 30% готовы на это при более привлекательных условиях труда (гибкий график, дополнительные дни отпуска), 27% — если это будет предложение от «компании-мечты». Ни в каком случае не согласятся на неофициальный доход 23% соискателей.

Опрос проводился с 6 по 21 августа 2018 года среди 7085 соискателей.

Справка. «Белая» зарплата — полностью официальная, «серая» — частично официальная, частично «в конверте», «черная» зарплата — полностью неофициальная.