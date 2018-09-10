Предприятия ассоциации «Газпром» в Башкортостане» отпраздновали юбилеи вместе

Фото: Роман Шумнов

















Фото: Роман Шумнов

УФА, 10 сен 2018. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе прошло совместное празднование юбилеев предприятий Группы «Газпром», осуществляющих свою деятельность на территории Республики Башкортостан. В этом году 65-летний юбилей отмечает ООО «Газпром трансгаз Уфа», 70 лет — ООО «Газпром нефтехим Салават», 55 лет исполнилось ПАО «Газпром газораспределение Уфа», 20 лет — ООО «Газпром межрегионгаз Уфа».

В рамках праздничных мероприятий в столице Башкортостана состоялось открытие мемориальной доски на фасаде жилого дома по улице Ленина, куда пришел первый в регионе сетевой газ. Прошло заседание комиссии по региональной политике ПАО «Газпром» с участием Главы Республики Башкортостан Рустэма Хамитова, на котором были обсуждены вопросы синхронизации стратегий развития газотранспортных мощностей с реализацией инвестиционных проектов в регионе, расширения газохимического производства на базе ООО «Газпром нефтехим Салават», укрепления платежной дисциплины при поставках газа и газификации Башкортостана. В столице башкирского Зауралья — городе Сибае — открылась 14-я по счету в республике метановая заправка — стратегический газомоторный коридор из региона в Челябинскую область. На производственной базе Управления аварийно-восстановительных работ ООО «Газпром трансгаз Уфа» введен в эксплуатацию механосборочный цех. Оригинальным спортивным дополнением к программе праздника была товарищеская встреча по футболу между командами ООО «Газпром трансгаз Уфа» и комментаторов телеканала «Матч ТВ».

Кульминацией торжеств стало собрание коллективов «Газпром трансгаз Уфа», «Газпром нефтехим Салават», «Газпром газораспределение Уфа» и «Газпром межрегионгаз Уфа». Оно прошло 7 сентября в Уфе, в государственном концертном зале «Башкортостан». Его участниками стали работники и ветераны газовой отрасли, руководство республики и «Газпрома», почетные гости.

Открыл вечер Глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов:

— Рад приветствовать сплоченную команду профессионалов, тех, кто находится в этом зале, и всех, кто несет сейчас трудовую вахту. Благодаря труду десятков тысяч работников «Газпрома» в наших домах уютно и тепло. Экономика показывает стабильный рост, а города и села становятся все более благоустроенными. Нефтегазохимическая отрасль — это основа нашей экономики, обеспечивающая весомую часть валового регионального продукта и дохода в бюджет. Предприятия газовой компании играют важную роль в развитии социальной инфраструктуры, реализации масштабных благотворительных проектов. Всё это делается для того, чтобы жителям республики жилось лучше. Республику и «Газпром» связывают дружеские отношения. Я сердечно поздравляю вас с праздником! Спасибо вам за ваш труд!

Заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» Валерий Голубев, выступая перед гостями, отметил:

— Республика — как сердце, которое задает пульс и наполняет жизнью газотранспортную систему, через которую усилиями коллектива «Газпром трансгаз Уфа» прокачивается каждый год более 100 млрд кубических метров голубого топлива. У каждого из нас свои задачи, но все мы одна большая семья. 25 тысяч работников ассоциации «Газпром» в Башкортостане» живут одним дыханием, одним пульсом. Все, и ветераны, которые создавали национальное достояние, и нынешние работники, и молодежь, которая хочет приложить усилия и работать в компании, вносили и вносят огромный вклад в обеспечение энергобезопасности страны. Хочу пожелать вам здоровья и любви в ваших семьях!

Собравшихся поздравили артисты башкирской эстрады и коллективы дочерних обществ газовой компании, состоялось вручение государственных наград Республики Башкортостан и газовой компании. Всего же на предшествовавших юбилейному вечеру собраниях предприятий ассоциации «Газпром» в Башкортостане» были награждены более 700 работников башкирских «дочек» компании.

Газовиков с праздником поздравили руководители предприятий-юбиляров: генеральный директор «Газпром трансгаз Уфа» Шамиль Шарипов, генеральный директор «Газпром межрегионгаз Уфа» — управляющей организации «Газпром газораспределение Уфа» Альберт Ахметшин и генеральный директор общества «Газпром нефтехим Салават» Айрат Каримов, особо отметив огромный вклад в развитие отрасли ветеранов отрасли — первопроходцев.

— Большой путь пройден, много хороших дел сделано, но еще больше задач стоит перед нами, — сказал, в частности, Шамиль Шарипов. — Я очень надеюсь, что мы и дальше дружной семьей будем вместе их решать. Газовики Башкортостана республику и «Газпром» не подведут!

В фойе концертного зала в тот день были развернуты экспозиции предприятий-юбиляров и выставка рисунков «Газпром» глазами детей», составленная из лучших работ детей, чьи родители трудятся в газовой отрасли.