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Поваренная соль исчезнет с прилавков российских магазинов в 2019 году

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Поваренная соль исчезнет с прилавков российских магазинов в 2019 году Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 10 сен 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

С прилавков российских магазинов со следующего года исчезнет поваренная соль. Ее заменит соль «пищевая». Об этом сегодня сообщают «Известия» со ссылкой на исполнительного директора ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрия Вострикова. В начале сентября вступил в силу новый ГОСТ на соль, который и предполагает такие изменения. Производители уже подготовили новый дизайн упаковки и, по их словам, это не повлечет увеличения цены товара. «Согласно ГОСТу, вместо не совсем корректного наименования «поваренная», применяемого по традиции для всех видов соли, теперь в России, как и во всех странах мира, на упаковке будет написано «Соль пищевая», — отметил Дмитрий Востриков. — В зависимости от происхождения соли, ее качества и способа производства она будет именоваться «морской», «молотой», «экстра» и так далее».

Представитель ассоциации пояснил, что термин «поваренная» фактически не является характеристикой продукта и искажает смысл его названия. «Поваренной принято считать соль, полученную путем солеварения, на практике сейчас только выварочная соль проходит стадию технологического процесса выварки», — заметил Дмитрий Востриков. Полностью «поваренная соль» исчезнет с прилавков через три-пять месяцев. Как пояснили в «Руспродсоюзе», в магазинах сейчас распродаются товарные остатки старой соли. На складах у производителей также еще осталась старая продукция, которую нужно реализовать. Но выпускать соль по старому ГОСТу производители с 1 сентября не могут.

Теги: Руспродсоюз, ГОСТы, поваренная соль
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