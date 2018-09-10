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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

ОП РБ: Юридически обоснованных нарушений на выборах депутатов Госсобрания нет

ПОЛИТИКА / ВЫБОРЫ РБ

УФА, 10 сен 2018. /ИА «Башинформ»/.

Юридически обоснованных нарушений, зафиксированных на выборах депутатов Госсобрания — Курултая Башкирии, которые могли бы повлиять на результаты голосования, нет. Об этом ИА «Башинформ» заявила председатель Общественной палаты Республики Башкортостан Ольга Панчихина.

Всего в колл-центр Общественной палаты РБ поступил 121 звонок в ходе подготовки и проведения выборов. «Юристы нашей организации проанализировали их и пришли к выводу, что на результаты голосования эти жалобы, даже если они подтвердятся, не влияют», — сказала Панчихина.

Партнер Общественной палаты РБ по организации колл-центра — региональное отделение Российской Ассоциации по защите гражданских и избирательных прав «Гражданский контроль».

Теги: выборы
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