Фото: Олег Яровиков Явка на выборах-2018 коррелируется с 2013-м годом - политолог Фото: Олег Яровиков

УФА, 9 сен 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

В рамках проекта «Ночь выборов'18» высказался политолог Николай Евдокимов.

«Явка на этих выборах примерно коррелируется с 2013 годом [около 53% — ред.], — сказал политолог Николай Евдокимов. — Это свидетельствует, с одной стороны, о стабильности. С другой стороны, пять лет назад не было президентских выборов. А здесь все-таки избиратели несколько устали от избирательной кампании».

По словам политолога, есть и обратная сторона медали, так как помимо выборов в политической повестке было еще несколько острых тем этого лета и начала осени.

«Но, как мы видим, это не вызвало существенного роса протестного настроения в республике», — отметил Николай Евдокимов.

По последним данным ЦИК РБ, явка на выборах депутатов в Госсобрание — Курултай в 2018 году составляет 47%.