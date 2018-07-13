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13 июля Пятница

Уфа   °

Житель Башкирии снес самовольную постройку, чтобы вылететь на отдых в Турцию

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

Житель Башкирии снес самовольную постройку, чтобы вылететь на отдых в Турцию Фото: автор

УФА, 13 июл 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Житель Туймазинского района Башкортостана самовольно построил здание без соблюдения границ. В пресс-службе судебных приставов республики пояснили, что мужчина занял часть земли, не принадлежащей ему на праве собственности. При этом документов, подтверждающих правомерность постройки, у должника не было.

Суд вынес решение о сносе самовольно возведенного строения. В местном отделе судебных приставов было возбуждено исполнительное производство. Должник не собирался исполнять решение суда – здание продолжало стоять на прежнем месте. Исполнитель составил на гражданина протокол об административном правонарушении по статье « неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера». Местный житель должен был оплатить штрафы и исполнительский сбор.

Судебный пристав принял решение о принудительном сносе самовольной постройки с привлечением спецорганизации.

«Но возымело эффект ранее вынесенное исполнителем ограничение выезда за рубеж. Оказалось, что мужчина планировал поездку в Турцию, которую он отменять не хотел. В короткие сроки должник самостоятельно осуществил снос самовольной постройки, а также оплатил задолженность по штрафам и исполнительский сбор», — сообщили в ведомстве.

Так, судебное решение было исполнено, а мужчина смог вылететь на отдых в Анталию.

Теги: судебные приставы
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