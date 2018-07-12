Фото: стоп-кадр видео с телеканала «Вся Уфа» В Уфе школьники замечены за раздачей «взрослых» визиток Фото: стоп-кадр видео с телеканала «Вся Уфа»

УФА, 12 июл 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе в районе остановки «Кондитерская фабрика» школьники приглашают автолюбителей в эротический клуб на массаж. По информации телеканала «Вся Уфа», подростки устроились работать промоутерами и распространяют на оживленном перекрестке визитки с содержанием интимного характера.

Как выяснилось, представители рекламного агентства поручили школьникам раздавать такую продукцию. Зарплата – 150 рублей в час. По данным телеканала, в самом клубе, где оказывают услуги эротического массажа, больше заинтересованы новыми клиентами, а не вопросами продвижения.

«В данном случае такая деятельность нарушает нормы трудового законодательства, которая запрещает привлечение лиц, не достигших 18-летнего возраста, к работам, которые могут нанести вред их нравственному развитию, в том числе с материалами эротического содержания», — прокомментировал юрист Тимур Ракипов.

Штрафные санкции за привлечение несовершеннолетних к подобной деятельности варьируются от 30 до 50 тысяч рублей.

Стоит отметить, что молодые люди раздают интим-визитки выборочно – стараются подходить к машинам с водителями-мужчинами.

Это не первый случай в столице, когда на улицах подростки распространяют «взрослые» листовки и буклеты. Как сообщало агентство «Башинформ», в центре Уфы, на пересечении улиц Революционной и Цюрупы в июле прошлого года девушки распространяли листовки с пометкой «Запрещено для детей 18+». Также июле 2017 года подростки в районе остановки «Спортивная» раздавали листовки с приглашением посетить салон эротического массажа. В рекламном буклете присутствовали телефон, адрес и изображения якобы массажисток. Несовершеннолетние раздавали карточки добровольно, им за это обещали зарплату.