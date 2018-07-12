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12 июля Четверг

Уфа   °

В Башкирии с начала купального сезона вода забрала жизни 20 человек

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии с начала купального сезона вода забрала жизни 20 человек Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 12 июл 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

С начала купального сезона, который начался с 1 июня текущего года, по состоянию на 12 июля на водных объектах Башкортостана произошло 22 происшествия, в которых погибло 20 человек, в том числе трое детей. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по РБ.

«Основной причиной гибели людей явилось купание в необорудованных местах в состоянии алкогольного опьянения. Дети погибли из-за отсутствия контроля со стороны взрослых. Наибольшее количество происшествий (85%) приходится на гибель людей в небольших водоемах на территории сельских поселений», — пояснили в ведомстве.

Для обеспечения безопасности людей на воде в летний период региональным МЧС было принято решение продлить срок проведения месячника безопасности на водных объектах до стабилизации обстановки.

Агентство «Башинформ» опубликовало карточки с рекомендациями Госкомитета РБ по ЧС о том, как уберечь детей от гибели на воде.

Теги: МЧС, происшествия на воде
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