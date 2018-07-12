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12 июля Четверг

Уфа   °

В Уфе на улице обнаружены бронебойные снаряды

ОБЩЕСТВО
Фото: группа Советский район Уфа, Vk

В Уфе на улице обнаружены бронебойные снаряды Фото: группа Советский район Уфа, Vk

УФА, 12 июл 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе на улице Малой Силикатной, рядом с домом №31 найдены два снаряда. Их обнаружили при проведении земляных работ. Об этом сообщили в группе «Советский района Уфа» со ссылкой на информацию Управления гражданской защиты города.

Территорию сразу огородили. На место были вызваны сотрудники экстренных служб. Специалисты осмотрели снаряды и пришли к выводу, что они по типу бронебойные (без взрывчатого вещества). Угрозы для населения они не представляют.

Теги: боеприпасы
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